Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары введен в Волгоградской области

Высокие температуры воздуха, которые снова установились в регионе после недолгой прохлады, ухудшили пожароопасную ситуацию в Волгоградской области. Из-за чрезвычайной пожароопасности (5 класс), которая прогнозируется почти на всей территории региона, введен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, он будет действовать до 11:00 мск 21 июля.