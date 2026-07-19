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Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары введен в Волгоградской области

Высокие температуры воздуха, которые снова установились в регионе после недолгой прохлады, ухудшили.

Высокие температуры воздуха, которые снова установились в регионе после недолгой прохлады, ухудшили пожароопасную ситуацию в Волгоградской области. Из-за чрезвычайной пожароопасности (5 класс), которая прогнозируется почти на всей территории региона, введен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, он будет действовать до 11:00 мск 21 июля.

В Волгоградском ЦГМС уточнили, что до 21 июля в регионе существенных осадков не будет. В Волгограде ночные температуры составят +16…+19º. Днем ожидается +28…+33º. В Волгоградской области будет еще жарче. В отдельных районах прогнозируется до +34º.