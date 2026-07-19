Школьников предупредили о факультативе, который стартует 1 сентября в Беларуси

Министерство образования Беларуси сообщило, что утвержден новый факультатив по математике.
Уже разработана его программа под названием «Математика: от простого — к сложному» для 8−11 классов. Особенность курса, как утверждается, в его гибкости, практике и охвате.
Программу можно проходить 1, 2 или 4 года. Выбрать должна школа и ученик. Будет сделан упор на тестовые форматы, поиск рациональных способов решения и навыки тайм-менеджмента. Еще будет проводиться повторение и углубление ключевых тем алгебры и геометрии. Факультатив заработает с 1 сентября 2026 года.
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