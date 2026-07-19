Школьников предупредили о факультативе, который стартует 1 сентября в Беларуси

Программу можно проходить 1, 2 или 4 года. Выбрать должна школа и ученик. Будет сделан упор на тестовые форматы, поиск рациональных способов решения и навыки тайм-менеджмента. Еще будет проводиться повторение и углубление ключевых тем алгебры и геометрии. Факультатив заработает с 1 сентября 2026 года.