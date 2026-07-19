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Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июля т.г. до 8.00 мск 19 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

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