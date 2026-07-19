Что будет, если в Беларуси работник не хочет идти в запланированный отпуск

А что требуется, чтобы процедура была полностью законной и работник не оспорил бы действия нанимателя? В этом случае необходимо письменно уведомить работника о времени начала трудового отпуска под подпись не позднее чем за 15 календарных дней до его начала. Выплатить «отпускные» следует не позднее чем за два дня до его начала. Если работник уклоняется от отпуска, то наниматель имеет право отказать в переносе и не выплачивать денежную компенсацию.