Что будет, если в Беларуси работник не хочет идти в запланированный отпуск

Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения разъяснил, может ли наниматель отправить работника в отпуск принудительно, если сотрудник вдруг изменил свои планы и отказывается писать заявление.
Такая ситуация может возникнуть, если график отпусков был утвержден заранее, но работник по какой-то причине отказался его придерживаться. В профсоюзе пояснили, что наниматель имеет полное право и даже обязан предоставить работнику трудовой отпуск в соответствии с утвержденным графиком отпусков. И даже писать заявление на отпуск, который уже запланирован графиком, работник не должен — закон этого не требует.
А что требуется, чтобы процедура была полностью законной и работник не оспорил бы действия нанимателя? В этом случае необходимо письменно уведомить работника о времени начала трудового отпуска под подпись не позднее чем за 15 календарных дней до его начала. Выплатить «отпускные» следует не позднее чем за два дня до его начала. Если работник уклоняется от отпуска, то наниматель имеет право отказать в переносе и не выплачивать денежную компенсацию.
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