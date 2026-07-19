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В Октябрьском округе ввели режим ЧС из-за паводка

В Октябрьском округе из-за сильного паводка, вызванного дождями, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.

В Октябрьском округе из-за сильного паводка, вызванного дождями, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.

«На прошедшем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) приняты решения: провести полный мониторинг всех пострадавших объектов и определить объемы необходимых работ для скорейшего восстановления инфраструктуры и нормальной жизни в округе», — написал господин Поезжаев.

Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Октябрьском округе подтопило несколько населенных пунктов, их жителям предложено эвакуироваться. Речь идет о селах Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая, Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка. Из-за подтопления временно отключено электроснабжение в поселке Октябрьский, селе Мостовая, деревнях Атнягузи, Большой Сарс и Сосновка.

Для жителей, пострадавших от паводка, открыты два пункта временного размещения: в зданиях Октябрьского и Сарсинского домов культуры.