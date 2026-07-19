В Октябрьском округе ввели режим ЧС из-за паводка

«На прошедшем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) приняты решения: провести полный мониторинг всех пострадавших объектов и определить объемы необходимых работ для скорейшего восстановления инфраструктуры и нормальной жизни в округе», — написал господин Поезжаев.