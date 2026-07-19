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Под Хабаровском туберкулёзник отказывался лечиться и скрывался от врачей

Поскольку открытая форма туберкулёза представляет опасность для окружающих, больного решили госпитализировать с помощью приставов.

Жителя Хабаровского района принудительно доставили в противотуберкулёзный диспансер после того, как он отказался лечиться добровольно. До госпитализации он уклонялся от медицинской помощи, несмотря на попытки врачей и других служб убедить его обратиться в больницу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина знал о своём заболевании, но не являлся в больницу и не отвечал на попытки связаться с ним. Поскольку открытая форма туберкулёза представляет опасность для окружающих, суд постановил госпитализировать больного. Исполнение решения поручили судебным приставам Хабаровского района, которые выехали к мужчине вместе с медиками скорой помощи, полицейскими и представителями администрации Корфовского поселения.

На месте мужчине объяснили, почему дальнейший отказ от лечения угрожает не только ему самому, но и людям рядом. После разговора он согласился поехать с медиками, и его доставили в специализированное учреждение.

В диспансере пациенту предстоит пройти длительный курс лечения.