Под Хабаровском туберкулёзник отказывался лечиться и скрывался от врачей

Жителя Хабаровского района принудительно доставили в противотуберкулёзный диспансер после того, как он отказался лечиться добровольно. До госпитализации он уклонялся от медицинской помощи, несмотря на попытки врачей и других служб убедить его обратиться в больницу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчина знал о своём заболевании, но не являлся в больницу и не отвечал на попытки связаться с ним. Поскольку открытая форма туберкулёза представляет опасность для окружающих, суд постановил госпитализировать больного. Исполнение решения поручили судебным приставам Хабаровского района, которые выехали к мужчине вместе с медиками скорой помощи, полицейскими и представителями администрации Корфовского поселения.
На месте мужчине объяснили, почему дальнейший отказ от лечения угрожает не только ему самому, но и людям рядом. После разговора он согласился поехать с медиками, и его доставили в специализированное учреждение.
В диспансере пациенту предстоит пройти длительный курс лечения.