Под Хабаровском туберкулёзник отказывался лечиться и скрывался от врачей

Жителя Хабаровского района принудительно доставили в противотуберкулёзный диспансер после того, как он отказался лечиться добровольно. До госпитализации он уклонялся от медицинской помощи, несмотря на попытки врачей и других служб убедить его обратиться в больницу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.