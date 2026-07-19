В Хабаровске на дамбе Южного округа завершают «Сад камней» с древними валунами

— Уверен, после завершения всех работ это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов. Здесь можно будет и гулять, и заниматься спортом, и отдыхать с детьми — именно таким мы видим современное общественное пространство, — подчеркнул Дмитрий Демешин.