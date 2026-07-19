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В Хабаровске на дамбе Южного округа завершают «Сад камней» с древними валунами

Губернатор Демешин проверил ход работ — благоустройство завершат к сентябрю.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на дамбе Южного округа завершается обустройство нового общественного пространства — «Сада камней». Ход работ проверил во время субботнего объезда губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. На площади более 4 тысяч квадратных метров сделаны дорожки, уложена брусчатка, смонтированы бордюры, высажены многолетние кустарники. Установлены девять декоративных валунов — древних камней тайху, подаренных краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В августе на территории высадят любимую хабаровчанами луизеанию, а также сосны. Также на дамбе продолжается обустройство пешеходных и беговых дорожек. Вскоре здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и качелями. Работы ведутся под общественным контролем — объект курирует депутат Государственной Думы. Полностью благоустройство дамбы планируют завершить к сентябрю.

— Уверен, после завершения всех работ это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов. Здесь можно будет и гулять, и заниматься спортом, и отдыхать с детьми — именно таким мы видим современное общественное пространство, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Губернатор отметил, что правительство края продолжает создавать комфортные общественные пространства для жителей и гостей региона. «Сад камней» станет ещё одной точкой притяжения на набережной Хабаровска. Работы ведутся строго по графику, подрядчик готов сдать объект в обещанный срок.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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