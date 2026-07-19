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За сутки 18 июля донские спасатели потушили семь техногенных пожаров

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, за 18 июля 2026 года пожарно-спасательные подразделения ведомства потушили семь техногенных пожаров.

Также донские спасатели устранили 12 загораний сухой растительности и участвовали в ликвидации одного дорожно-транспортного происшествия.

На устранение ЧП выезжали 180 специалистов и 45 единиц техники.

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