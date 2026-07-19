За сутки 18 июля донские спасатели потушили семь техногенных пожаров

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, за 18 июля 2026 года пожарно-спасательные подразделения ведомства потушили семь техногенных пожаров.
Также донские спасатели устранили 12 загораний сухой растительности и участвовали в ликвидации одного дорожно-транспортного происшествия.
На устранение ЧП выезжали 180 специалистов и 45 единиц техники.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше