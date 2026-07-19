В центре Ростова вооруженный мужчина ранил из пистолета двух человек

В центре Ростова два человека пострадали во время вооруженного конфликта. Об этом рассказали представители регионального управления МВД в своих социальных сетях.
— По предварительным данным, произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие, — заявили сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент случился возле одного из местных увеселительных заведений. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые опрашивают очевидцев и выясняют точные причины разногласий между людьми.
Напомним, 9 июля в Таганроге задержали 44-летнего бывшего полицейского по подозрению в жестоком преступлении. Из-за имущественного спора мужчина расправился с тремя пожилыми родственниками своей бывшей жены.
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