Сад камней и беговые дорожки появятся на дамбе Южного округа в Хабаровске

Ближе всего к завершению «Сад камней» площадью около четырёх тысяч квадратных метров. Там уже уложили брусчатку, установили бордюры и высадили многолетние кустарники, а центральной частью композиции стали девять валунов тайху, подаренных региону одним из крупнейших российских банков. В августе камни украсят мхом, рядом появятся сосны и луизеания.