Сад камней и беговые дорожки появятся на дамбе Южного округа в Хабаровске

На дамбе Южного округа в Хабаровске продолжают создавать новое пространство для прогулок, спорта и семейного отдыха. Полностью завершить благоустройство территории планируют к сентябрю, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Ближе всего к завершению «Сад камней» площадью около четырёх тысяч квадратных метров. Там уже уложили брусчатку, установили бордюры и высадили многолетние кустарники, а центральной частью композиции стали девять валунов тайху, подаренных региону одним из крупнейших российских банков. В августе камни украсят мхом, рядом появятся сосны и луизеания.
«Уверен: это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов», — написал глава края.
Одновременно на дамбе прокладывают пешеходные и беговые дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки. Вдоль маршрутов появятся зоны отдыха с лавочками и качелями, чтобы пространство подходило и для активных занятий, и для спокойных прогулок у воды.
Ход работ контролируют общественники, куратором объекта выступает депутат Госдумы Максим Иванов. После завершения благоустройства дамба должна стать ещё одной крупной прогулочной зоной на юге Хабаровска.