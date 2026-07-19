Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сад камней и беговые дорожки появятся на дамбе Южного округа в Хабаровске

Ход работ контролируют общественники, куратором объекта выступает депутат Госдумы Максим Иванов.

На дамбе Южного округа в Хабаровске продолжают создавать новое пространство для прогулок, спорта и семейного отдыха. Полностью завершить благоустройство территории планируют к сентябрю, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Ближе всего к завершению «Сад камней» площадью около четырёх тысяч квадратных метров. Там уже уложили брусчатку, установили бордюры и высадили многолетние кустарники, а центральной частью композиции стали девять валунов тайху, подаренных региону одним из крупнейших российских банков. В августе камни украсят мхом, рядом появятся сосны и луизеания.

«Уверен: это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов», — написал глава края.

Одновременно на дамбе прокладывают пешеходные и беговые дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки. Вдоль маршрутов появятся зоны отдыха с лавочками и качелями, чтобы пространство подходило и для активных занятий, и для спокойных прогулок у воды.

Ход работ контролируют общественники, куратором объекта выступает депутат Госдумы Максим Иванов. После завершения благоустройства дамба должна стать ещё одной крупной прогулочной зоной на юге Хабаровска.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше