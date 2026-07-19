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140 вражеских БПЛА не затронули Волгоградскую область

ВСУ в течение минувшей ночи выпустили на регионы России 140 БПЛА самолетного.

ВСУ в течение минувшей ночи выпустили на регионы России 140 БПЛА самолетного типа, которые были уничтожены силами ПВО. Как рассказали в Минобороны РФ, атаке подверглись 9 регионов в период с 20.00 мск 18 июля до 8.00 мск 19 июля.

Волгоградской области в этом списке нет, несмотря на действие беспилотной опасности в регионе в течение ночи.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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