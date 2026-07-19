Краевая инспекция не смогла добиться в апелляции изъятия особняка в центре Перми

По мнению истца, здание «системно и продолжительно» содержалось ненадлежащим образом. Это привело к ухудшению его текущего состояния и поставило под угрозу его ценность как объекта культурного наследия. В свою очередь представители Росимущества сообщили, что до начала судебного спора инспекция не обращалась в территориальное управление с требованиями отремонтировать спорный объект и не сообщала о его неудовлетворительном состоянии. По мнению ответчика, основания для отчуждения государственного имущества не предусмотрены действующими нормами гражданского законодательства.