Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Южный парк» с колесом обозрения откроется в Волгограде 21 июля

В Волгоградской области новая зона отдыха в Красноармейском районе примет первых гостей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде назвали дату открытия нового парка в Красноармейском районе. «Южный парк» начнет работать 21 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Торжественная церемония пройдет в субботу. Первых гостей будут ждать с 10 утра. Название «Южный парк» выбрали не случайно — оно подчеркивает географическое расположение и связывает новую зону отдыха с Красноармейским районом и его идентичностью.

Главной достопримечательностью парка станет 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце». Помимо него, здесь построили семейные аттракционы и обустроили прогулочные зоны. Специалисты высадили 60 крупномерных деревьев и уложили 2,2 тысячи квадратных метров газона. Всего в рамках первого этапа благоустройства в парке появилось более 2 тысяч растений, включая кустарники и цветы.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше