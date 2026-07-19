Более 170 школ Мордовии получат новое оборудование

Новое оборудование поступит в 173 школы Мордовии при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования республики.
Таким образом, планируется обновить оснащение кабинетов по предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физика». В частности, учреждения получат современное лабораторное и демонстрационное оборудование для изучения физики.
«Для уроков изобразительного искусства и музыки будут закуплены специализированные средства обучения, соответствующие современным образовательным стандартам», — добавили в ведомстве.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.