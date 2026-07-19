Татарский праздник Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 25 июля (0+)

В Нижнем Новгороде 25 июля пройдет татарский народный праздник Сабантуй, приуроченный к Году единства народов России. Об этом сообщили в Общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар г. Нижнего Новгорода», которая выступает организатором мероприятия совместно с региональной автономией при поддержке городских властей и коллег из Республики Татарстан.
В программе праздника, который развернется в парке имени 1 Мая, запланированы выступления творческих коллективов, традиционные игры, интерактивные площадки и знакомство с ремеслами. Особое место в праздновании займут соревнования по национальной борьбе «Корэш». Торжественное открытие намечено на 13:00, а сами гулянья продлятся с 12:00 до 19:00. Вход для всех желающих свободный.
Председатель Местной национально-культурной автономии татар Нижнего Новгорода Тимур Шарафутдинов подчеркнул, что Сабантуй стал живой традицией города, объединяющей людей разных национальностей и вероисповеданий. Он отметил важность сохранения культурного наследия и поблагодарил администрацию и партнеров за помощь в развитии этой доброй традиции.
Ранее сообщалось, что в 12 млн рублей обойдется выступление артиста на День города в Нижнем.