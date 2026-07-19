Татарский праздник Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 25 июля (0+)

В программе праздника, который развернется в парке имени 1 Мая, запланированы выступления творческих коллективов, традиционные игры, интерактивные площадки и знакомство с ремеслами. Особое место в праздновании займут соревнования по национальной борьбе «Корэш». Торжественное открытие намечено на 13:00, а сами гулянья продлятся с 12:00 до 19:00. Вход для всех желающих свободный.