NYP: Ужин Трампа с журналистами пройдет с усиленными мерами безопасности

Мероприятие запланировано на 24 июля — в этот раз его проведут в гостинице Waldorf Astoria, которая ранее принадлежала Трампу. Гостей ужина ждут электронные билеты вместо бумажных, а также отказ от традиционного фуршета, где незваные гости могли бы затеряться в толпе. Вместо четырехтысячного зала в Washington Hilton мероприятие пройдет в помещении на тысячу мест, что облегчит контроль. Все посетители пройдут многоступенчатую проверку через частную охранную фирму, а затем — через рамки металлодетекторов Секретной службы.