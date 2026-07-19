NYP: Ужин Трампа с журналистами пройдет с усиленными мерами безопасности

Президент США Дональд Трамп вновь появится на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Организаторы мероприятия заявили, что меры безопасности будут значительно усилены после инцидента на предыдущем ужине в апреле, когда в зал пытался ворваться вооруженный мужчина и открыл стрельбу, пишет New York Post.
Мероприятие запланировано на 24 июля — в этот раз его проведут в гостинице Waldorf Astoria, которая ранее принадлежала Трампу. Гостей ужина ждут электронные билеты вместо бумажных, а также отказ от традиционного фуршета, где незваные гости могли бы затеряться в толпе. Вместо четырехтысячного зала в Washington Hilton мероприятие пройдет в помещении на тысячу мест, что облегчит контроль. Все посетители пройдут многоступенчатую проверку через частную охранную фирму, а затем — через рамки металлодетекторов Секретной службы.
Напомним, ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, состоявшийся 25 апреля, был сорван. Тогда человек с оружием попытался прорваться к президенту. Позже было установлено, что это третье покушение на Трампа за последние два года. Подозреваемого — 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена — обвинили в покушении на главу государства.
Ранее портал Semafor сообщил, что президент Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез. В узком кругу он часто шутит о рисках покушения. Помощники и законодатели подтверждают, что политик относится к этому с иронией, а на предупреждения о возможных атаках отвечает фразой «все мы когда-нибудь умрем».