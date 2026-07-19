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В Сыктывкаре пройдут соревнования по баскетболу для людей с инвалидностью

Заявки на участие принимаются до 3 августа.

Соревнования по баскетболу для людей с инвалидностью пройдут на площадке стадиона «Давпон» в Сыктывкаре в Республике Коми 6 августа. Создавать условия для занятий спортом помогает госпрограмма «Спорт России», сообщили в администрации городского округа «Сыктывкар».

Принять участие могут спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Состязания пройдут в трех категориях: «Мужчины», «Женщины» и «Смешанные команды». Игры состоятся по правилам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Заявки на участие принимаются до 3 августа по электронной почте: csmsykt@mail.ru.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.