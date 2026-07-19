В Башкирии обновили участок дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино

Участок дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино в Салаватском районе Башкирии отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Работы провели на отрезке протяженностью 3 км в селе Еланыш рядом со школой. Специалисты уложили новый асфальт, установили освещение и дорожные знаки, оборудовали остановочные площадки и нанесли разметку.
«Эта дорога имеет важное значение для жителей села Еланыш. В ходе капитального ремонта здесь обустроили пешеходные дорожки и ограждения, это позволило сделать движение школьников, пешеходов и водителей более безопасным», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.