На Дону за ночь уничтожено около 15 беспилотников

Ночью Ростовская область подверглась атаке БПЛА и ракет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Силы ПВО уничтожили около 15 беспилотников, количество сбитых ракет в сообщении не уточняется. Воздушной атаке подверглись Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы. Кроме того, БПЛА уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский.
После падения обломков БПЛА в Красносулинском районе загорелась озимая пшеница в поле, а в Тарасовском районе — сухая трава. Пострадавших нет, оба возгорания полностью ликвидированы.
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