Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Малооблачная и сухая погода с температурой до плюс 29 градусов в Москве и до плюс 30 градусов по области ожидается в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня столица будет ощущать влияние северной периферии обширного барического максимума. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в регионе малооблачную, тихую и сухую погоду, с дневной температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы», — написал Леус в своем канале на платформе «Макс».
Синоптик отметил, что температура воздуха поднимется до плюс 27 — плюс 29 градусов, по области — до 25−30 градусов тепла.
«Ветер — юго-западный 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник без осадков, ночью — плюс 15 — плюс 17 градусов, днем — плюс 28 — плюс 30 градусов», — уточнил он.