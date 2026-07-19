Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

«Сегодня столица будет ощущать влияние северной периферии обширного барического максимума. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в регионе малооблачную, тихую и сухую погоду, с дневной температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы», — написал Леус в своем канале на платформе «Макс».