Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО

В Бучанском районе в результате атаки возникло несколько пожаров, в том числе на территории складских зданий и логистического объекта. Украинские военные паблики пишут, что повреждения получил склад американской компании.
К ликвидации последствий привлечены силы и средства ГСЧС по повышенному рангу вызова. Спасатели работают сразу на нескольких локациях.
В нескольких местах на фоне городской панорамы в Киеве поднимались чёрные клубы дыма от прилётов российских ракет. К утру пожарные приступили к тушению.
По данным мониторинговых пабликов, эта атака стала самой массированной с начала специальной военной операции. В её ходе было выпущено около 40 баллистических ракет менее чем за час. В городе горят пожары и поднимается дым, жителей просят оставаться в укрытиях.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.