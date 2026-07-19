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Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО

Россия в эту ночь нанесла самый массированный удар баллистикой с начала специальной военной операции. Об этом пишут местные паблики, публикуя фотографии последствий атаки ВС РФ.

В Бучанском районе в результате атаки возникло несколько пожаров, в том числе на территории складских зданий и логистического объекта. Украинские военные паблики пишут, что повреждения получил склад американской компании.

К ликвидации последствий привлечены силы и средства ГСЧС по повышенному рангу вызова. Спасатели работают сразу на нескольких локациях.

В нескольких местах на фоне городской панорамы в Киеве поднимались чёрные клубы дыма от прилётов российских ракет. К утру пожарные приступили к тушению.

По данным мониторинговых пабликов, эта атака стала самой массированной с начала специальной военной операции. В её ходе было выпущено около 40 баллистических ракет менее чем за час. В городе горят пожары и поднимается дым, жителей просят оставаться в укрытиях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.