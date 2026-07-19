На заправках в Казани ещё ощущается нехватка бензина, но очереди уменьшились

В Казани ситуация на автозаправочных станциях постепенно стабилизируется: хотя очереди на АЗС ещё сохраняются, количество машин в них заметно сократилось. Если раньше, как рассказывают горожане, в очередях могло скапливаться до сотни автомобилей, а время ожидания доходило до 2,5−3 часов, то сейчас жители рассчитывают, что уже через 2−3 дня обстановка полностью нормализуется.
Трудности с обеспечением топливом начались ещё в июне. Тогда на ряде АЗС ввели ограничение — не более 20 литров на одного клиента, а некоторые станции временно прекратили работу. Представители заправок поясняли, что такие меры нужны для равномерного распределения ресурса и сдерживания искусственного ажиотажа. К июлю напряжённость только усилилась: очереди стали длиннее, а на частных АЗС выросли цены. В пресс службе Раиса Татарстана отмечали, что суточный объём бензина на станциях раскупали всего за шесть часов.
Для контроля обстановки в республике на текущей неделе сформирован оперативный штаб, который возглавил премьер министр Татарстана Алексей Песошин. По его данным, в регионе действует 913 автозаправочных станций, из них 177 расположены в Казани. При этом производители не только выполняют взятые обязательства, но и увеличивают объёмы поставок на свои АЗС.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу держать ситуацию на топливном рынке под постоянным контролем, чтобы временные сбои превратились в масштабную системную проблему.