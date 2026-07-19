На заправках в Казани ещё ощущается нехватка бензина, но очереди уменьшились

Трудности с обеспечением топливом начались ещё в июне. Тогда на ряде АЗС ввели ограничение — не более 20 литров на одного клиента, а некоторые станции временно прекратили работу. Представители заправок поясняли, что такие меры нужны для равномерного распределения ресурса и сдерживания искусственного ажиотажа. К июлю напряжённость только усилилась: очереди стали длиннее, а на частных АЗС выросли цены. В пресс службе Раиса Татарстана отмечали, что суточный объём бензина на станциях раскупали всего за шесть часов.