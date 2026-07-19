Куда звонить, если змея заползла в квартиру — рассказал МЦУ

Змеи стали все чаще выползать на придомовые территории и районы парков и скверов. Так, в парке у озера на Патрокле местные жители заметили змею.
МЦУ напоминает, что ни одна змея не станет нападать на человека первой, но это не значит, что она совершенно безобидна. Поэтому не стоит приближаться к ней, делать резких движений и уже тем более пытаться ее поймать.
Если вы заметили змею в помещении, необходимо позвонить по номеру 112 или во «Владивостокскую городскую поисково-спасательную службу» по номеру 237−09−40.