Сибирские озера оказались мощным источником парниковых газов

Замеры показали, что ледяной покров работает как природный фильтр, накапливая газы подо льдом. После вскрытия водоемов эмиссия углекислого газа усиливается в 7−8 раз, а метана — более чем в 10 раз. За одну зиму подо льдом может накопиться больше парниковых газов, чем за все остальные сезоны года.