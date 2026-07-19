Сибирские озера оказались мощным источником парниковых газов

Ученые Томского государственного университета выяснили, что водоемы Западной Сибири вносят существенный вклад в климатические изменения. Подледный период служит временем накопления метана и углекислого газа, а весеннее таяние провоцирует их массированный выброс в атмосферу.
Исследователи в течение года отбирали пробы на водоемах разных масштабов. Самая высокая химическая активность оказалась у малых объектов, которые тесно связаны с торфяниками, сообщает sibnovosti.ru. Весенние потоки вымывают из мохового покрова органику, превращая лужицы в биохимические реакторы с пиковыми значениями растворенного углерода.
Замеры показали, что ледяной покров работает как природный фильтр, накапливая газы подо льдом. После вскрытия водоемов эмиссия углекислого газа усиливается в 7−8 раз, а метана — более чем в 10 раз. За одну зиму подо льдом может накопиться больше парниковых газов, чем за все остальные сезоны года.
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