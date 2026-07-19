Более 7,4 тысячи подростков из Липецкой области нашли временную работу

Служба занятости Липецкой области с начала года помогла временно трудоустроиться более чем 7,4 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет, что способствует достижению целей нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в проектном офисе администрации региона.
Ребята пробуют свои силы в благоустройстве и озеленении территорий, архивном и библиотечном деле, делопроизводстве и курьерской доставке. Рабочие места для них предоставляют как государственные учреждения культуры и образования, так и крупные коммерческие предприятия региона. Среди них компании «Добринский хлебозавод», «Зеленхоз», «Елецкие кружева» и другие.
Для подростков действует сокращенный рабочий день: от 4 до 7 часов в день в зависимости от возраста, а в учебное время — не более 2,5−4 часов. Их запрещено привлекать к сверхурочной работе, отправлять в командировки или задействовать в ночные смены и выходные дни.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.