Более 7,4 тысячи подростков из Липецкой области нашли временную работу

Для подростков действует сокращенный рабочий день: от 4 до 7 часов в день в зависимости от возраста, а в учебное время — не более 2,5−4 часов. Их запрещено привлекать к сверхурочной работе, отправлять в командировки или задействовать в ночные смены и выходные дни.