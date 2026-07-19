Торговлю предупредили, что в Беларуси хотят усилить ответственность за просрочку

На заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси территориальным органам поручено внести предложения по усилению ответственности за обнаружение в продаже «просроченных» товаров.
Во время заседания коллегии, которая прошла под председательством министра Артура Карповича, обсуждали вопросы связанные с долей отечественных товаров, развитием торговли на селе, а также защитой граждан «от несправедливого стремления отдельных субъектов хозяйствования заработать на внутреннем рынке, реализуя товары на экспорт по ценам ниже, чем внутри страны».
Обсуждались различные нарушения в торговле. Например, несоблюдение обязательного перечня товаров, а также обнаружение в продаже товаров с истекшими сроками годности. А это, как отмечено, «несет риски, связанные с угрозой для здоровья и жизни потребителей».
Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф до 100 базовых величин (4,5 тыс. рублей). Также может быть приостановлена работа торгового объекта. На коллегии территориальным органам поручено внести предложения по усилению ответственности субъектов хозяйствования за систематическое обнаружение в продаже «просроченных» товаров.
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