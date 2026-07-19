Торговлю предупредили, что в Беларуси хотят усилить ответственность за просрочку

Во время заседания коллегии, которая прошла под председательством министра Артура Карповича, обсуждали вопросы связанные с долей отечественных товаров, развитием торговли на селе, а также защитой граждан «от несправедливого стремления отдельных субъектов хозяйствования заработать на внутреннем рынке, реализуя товары на экспорт по ценам ниже, чем внутри страны».