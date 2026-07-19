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Умер российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Известный российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер на 68-м году жизни, сообщил его пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

Источник: Sputnik.by

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения Сергея Леонидовича Шолохова», — написал Москвин в соцсети.

Шолохов широко стал известен после появления публицистической программы «Пятое колесо» на Ленинградском телевидении в конце 80-х годов.

Кроме этого, он был ведущим популярной программы «Тихий дом», в которой рассказывалось о кино и культуре.

Шолохов освещал кинофестивали, был в жюри российских и международных киносмотров, продюсером ряда документальных фильмов о российском кино. Он также возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».

О дате и месте похорон Шолохова будет объявлено дополнительно.