Умер российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения Сергея Леонидовича Шолохова», — написал Москвин в соцсети.
Шолохов широко стал известен после появления публицистической программы «Пятое колесо» на Ленинградском телевидении в конце 80-х годов.
Кроме этого, он был ведущим популярной программы «Тихий дом», в которой рассказывалось о кино и культуре.
Шолохов освещал кинофестивали, был в жюри российских и международных киносмотров, продюсером ряда документальных фильмов о российском кино. Он также возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».
О дате и месте похорон Шолохова будет объявлено дополнительно.