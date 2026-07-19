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ПВО сбила за ночь 140 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Черным морями

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 140 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 140 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили над территориями шести областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской.

Кроме того, БПЛА уничтожили в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Украинские беспилотники также сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Уничтожение дронов велось с 20:00 мск 18 июля до 08:00 мск 19 июля.

Все воздушные цели относились к самолетному типу.

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