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В Ставрополье зафиксирована детонация огнеопасных материалов после атаки БПЛА

Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на Ставрополье.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим в ночь на 19 июля атаковал Ставрополье с помощью беспилотников. Отмечается, что из-за ударов БПЛА начался пожар на предприятиях с детонацией огнеопасных материалов. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в «Максе».

«Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе», — говорится в сообщении от чиновника в его канале.

Промзоны удалены от жилых домов, угрозы нет, сообщил губернатор Ставрополья. В Вязниках эвакуировали жителей домов рядом с промзоной, их разместили в безопасном месте. Пожарные продолжают работать, тушение огня продолжается. Ранее KP.RU сообщил, что в Ставрополье был введен режим ЧС после атаки ВСУ дронами на регион и возгорания в промзоне.

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