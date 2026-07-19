В Ставрополье зафиксирована детонация огнеопасных материалов после атаки БПЛА

Киевский режим в ночь на 19 июля атаковал Ставрополье с помощью беспилотников. Отмечается, что из-за ударов БПЛА начался пожар на предприятиях с детонацией огнеопасных материалов. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в «Максе».
«Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе», — говорится в сообщении от чиновника в его канале.
Промзоны удалены от жилых домов, угрозы нет, сообщил губернатор Ставрополья. В Вязниках эвакуировали жителей домов рядом с промзоной, их разместили в безопасном месте. Пожарные продолжают работать, тушение огня продолжается. Ранее KP.RU сообщил, что в Ставрополье был введен режим ЧС после атаки ВСУ дронами на регион и возгорания в промзоне.