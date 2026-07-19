Перинатальный центр в Башкирии получил новое оборудование

Республиканский клинический перинатальный центр Башкирии получил электрохирургические высокочастотные аппараты при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новое оборудование установили в операционных блоках обоих корпусов центра. Оно позволяет проводить высокоточные хирургические вмешательства с минимальным травмированием тканей, сокращает время операций и способствует более быстрому восстановлению пациенток. Аппараты особенно востребованы при кесаревом сечении, гинекологических операциях и других вмешательствах акушерско-гинекологического профиля.
«Мы не просто обновляем технику, а создаем условия, в которых высокие технологии работают рука об руку с профессионализмом наших врачей. Это и делает нашу помощь действительно современной и безопасной», — отметила главный врач республиканского клинического перинатального центра Лиана Савина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.