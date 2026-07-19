Школьник из Магнитогорска завоевал золото на Международной химической олимпиаде

Участие в олимпиаде приняли свыше 360 школьников из 93 стран. Лучший результат показала российская сборная, в состав которой вошли двое школьников из Москвы, а также юные знатоки из Магнитогорска и Краснодарского края. Ребята блестяще справились с теоретическим и практическим этапами, каждый из которых длился пять часов и позволил всесторонне оценить навыки юных химиков.