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Школьник из Магнитогорска завоевал золото на Международной химической олимпиаде

Блестящие результаты показали все участники российской сборной.

Источник: Минобр Челябинской области

Сборная России завоевала четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде, которая завершилась в Ташкенте. В числе победителей — учащийся магнитогорской школы № 5 с углубленным изучением математики, опытный олимпиадник Ярослав Косолапов, сообщили в пресс-службе правительства России.

Участие в олимпиаде приняли свыше 360 школьников из 93 стран. Лучший результат показала российская сборная, в состав которой вошли двое школьников из Москвы, а также юные знатоки из Магнитогорска и Краснодарского края. Ребята блестяще справились с теоретическим и практическим этапами, каждый из которых длился пять часов и позволил всесторонне оценить навыки юных химиков.

«Триумф наших ребят — яркое доказательство того, что в России подрастает поколение, способное двигать отечественную науку к новым горизонтам. Эти медали — не просто награды, а сплав таланта, титанического труда школьников и мудрости наставников, сумевших зажечь искру в сердцах учеников», — подчеркнул зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также поздравил ребят, отметив, что сборная России завоевывает по четыре золотые медали уже третий год подряд.

«Уверен, этот опыт станет основой для ваших будущих научных достижений», — добавил Сергей Кравцов.

Международная химическая олимпиада проводится с 1968 года. Каждую сборную представляет команда, состоящая из четырех школьников до 20 лет и двух наставников.

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