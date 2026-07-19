Ожоги, отравления, слепота. Какие растения опасны для садоводов

Даже на участке внимательного садовода может порой взойти опасный сорняк, который способен нанести вред не только другим растениям, но и человеку. Самый известный зелёный «хищник» — борщевик Сосновского. Но есть и другие солдаты в этом полку. Об опасных для человека растениях рассказал директор Ботанического сада им. А. Г. Генкеля ПГНИУ, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», кандидат биологических наук Сергей Шумихин.
Угроза под зонтиком.
Большинство сорняков, которые садоводы обычно встречают на участке, — безвредны. А некоторые, как, к примеру, звездчатка средняя (она же — мокрица), даже съедобны. Но ветер, птицы и насекомые могут принести семена и опасных растений.
«Часть дачного участка заросла высокой травой с зеленоватыми цветами, похожими на зонтики. Что это за растения я разбираться не стал, выдергал руками, да и всё, — рассказывает пермяк Максим Прохоров. — А через какое-то время почувствовал боль: кожа покраснела и покрылась волдырями. Сначала я не мог понять, откуда они взялись, ведь борщевик под руку мне не попадался — его бы я узнал сразу. Стал искать информацию в интернете и выяснил, что столкнулся с другим опасным растением — диким пастернаком. В нём содержатся фуранокумарины. Попадая на кожу, они сильно повышают её чувствительность к ультрафиолету. Реакция приводит к ожогам».
Коварство в том, что во время контакта с растением человек не испытывает покалывания или жжения, как, например, в случае с крапивой, зато потом появляются болезненные волдыри. Есть и другие сорняки и дикорастущие растения, которые садоводу лучше знать «в лицо».
«Самый опасный — борщевик Сосновского, его сок тоже содержит фуранокумарины. После контакта с растением и последующего пребывания под солнцем появляются серьёзные ожоги с пузырями, — рассказывает Сергей Шумихин. — Обжечь способны все части этого растения, в том числе — пыльца. Трогать не стоит даже высохшие стебли, листья и “зонтики”. Если вы решили убрать борщевик Сосновского с участка, уделите особое внимание экипировке. Используйте очки, костюм из плотной ткани, прорезиненные перчатки, головной убор, сапоги. Соблюдайте все меры предосторожности».
Следом идёт дикий пастернак. Растение также относится к семейству зонтичных, достигает высоты 120 см, имеет ребристый стебель и маленькие жёлто-зелёные цветки, собранные в соцветие. Помимо волдырей пастернак может вызвать слепоту — если попадёт в глаза. Как и в случае с борщевиком, для борьбы с этим видом нужна хорошая амуниция. Аналогичный эффект есть у сока дудника — он тоже из зонтичных. Другое название — дягиль лекарственный.
А токсины, содержащиеся в другом представителе этого семейства — болиголове пятнистом — способны вызвать у теплокровных живых существ спазмы сосудов. Самое опасное из веществ — кониин (сильный яд нервно-паралитического действия). Симптомы отравления могут появиться уже через 15−30 минут после попадания в организм токсина. У растения белые цветы. Узнать его можно по красновато-бурым или фиолетовым пятнам на стеблях, особенно выраженным в нижней его части.
В числе самых опасных на земле представителей флоры — вех ядовитый. Его ещё называют кошачьей петрушкой. Это опять же представитель семейства зонтичных с белыми цветками. Человека или животное он может привлечь морковным ароматом. Но пробовать вех ядовитый нельзя. 100−200 г корневища хватит для того, чтобы отравить корову.
«Не стоит прикасаться к лютику едкому — он известен своими яркожёлтыми цветками. В народе растение ещё называют “куриная слепота”. В высоту оно достигает 20−50 см, листья — пятиугольные. Сок лютика едкого раздражает слизистые и может спровоцировать фотодерматит», — рассказывает специалист.
Токсичные алкалоиды содержат все части чистотела большого. При контакте с кожей сок вызывает раздражение, а при попадании в глаза — сильное воспаление.
«Начинать бороться с сорняками следует на стадии их прорастания, пока корневая система небольшая. Бывает достаточно пройтись по участку в жаркую погоду обычной садовой тяпкой или окучником, чтобы подрыхлить верхний слой почвы. Срезанные таким образом вредоносные растения быстро погибают. Ни в коем случае нельзя ждать цветения сорняков и их плодоношения. Иначе они распространятся», — предупреждает эксперт.
Прополку и другие работы в саду следует проводить в соответствующей одежде.
Страшно красивые.
Вред здоровью могут нанести не только сорняки и дикие представители флоры, но и те, которые мы выращиваем сознательно. Речь о декоративных культурах: многолетних цветочных растениях, кустарниках и т. д.
«Прежде чем покупать какое-либо растение, необходимо внимательно изучить его свойства. Особенно это важно для тех, чьи участки посещают маленькие дети, — отмечает Сергей Шумихин. — К примеру, посконник морщинистый — самый позднецветущий из крупных садовых многолетников, вырастающих до 1,5 м в высоту — ядовит из-за содержащегося в нём токсина треметона. Попав в организм, он вызывает судороги, рвоту и ведёт к серьёзным проблемам с ЖКТ. Также ядовит водосбор (аквилегия). У него крупные красивые цветы. Концентрация алкалоидов максимальна в корнях, хотя все части опасны. Гортензии относятся к умеренно токсичным растениям. В них содержатся цианогенные гликозиды. Употребление в пищу приводит к отравлению».
Больше всего гликозидов в гортензии крупнолистной, но её обычно выращивают в комнатных условиях. Симптомы отравления: затруднённое дыхание, потеря сознания, снижение артериального давления, судороги.
«Борец клобучковый (как и все борцы или акониты) содержит производные аконитовой кислоты. Наиболее ядовитый из них — алкалоид аконитин. Всего 2 мг при приёме внутрь приводят к смерти из-за паралича дыхательной или сердечной деятельности. Важно знать, что аконитин способен проникать через кожу. Согласно открытым источникам, примерно через 20 минут начинается сильное потоотделение, которое сопровождается тошнотой и рвотой, болями и параличом мышц. Закончиться всё может остановкой сердца или дыхания», — рассказывает специалист.
Очень красив, но не менее опасен дельфиниум (он же — шпорник и живокость). Он есть практически в каждом саду. В растении множество алкалоидов. Такая же репутация у рододендрона — популярного вечнозелёного растения с крупными цветками. Они, а также стебли, листья, пыльца и нектар содержат специфичные вещества — грейанотоксины. Наиболее частые клинические симптомы отравления рододендроном: рвота, галлюцинации, гипотензия, синусовая брадикардия.
Тис ягодный (и другие виды тиса) — вечнозеленый ядовитый кустарник. Практически все части этого растения ядовиты. Отравление сопровождается брадикардией, гипотензией, снижением сократимости миокарда, аритмией и т.д. Основное ядовитое вещество самшита — медленнорастущего вечнозелёного кустарника — алкалоид циклобуксин. Он считается умеренно опасным для человека. Больше всего его в листьях и коре. Признаки отравления: тошнота, рвота, головокружение, диарея, одышка, спазмы.
Часто для озеленения используют можжевельник казацкий. Его ягоды могут серьёзно подорвать здоровье человека, есть их не стоит.
Клещевина (её листья чем-то напоминают пальмовые) содержит алкалоид рицинин и белок рицин. Всё её части ядовиты. Тем, кто проглотит семя клещевины, грозит мучительная смерть. Тонкая кишка воспалится, начнутся колики, рвота, кровотечение из ЖКТ. Гибель наступает через несколько дней.
Еда становится опасной.
Иногда бывает так, что вред нашему здоровью может нанести вполне себе обычная культура, которую мы выращиваем для употребления в пищу.
«Не стоит есть позеленевшие на солнце проросшие клубни картофеля. Они накапливают соланин — токсичное вещество, которое не разрушается при варке. Этот алкалоид содержится и в незрелых то матах и баклажанах, — предупреждает Сергей Шумихин. — Фасоль в сыром виде может вызвать отравление из-за белка фазина. Он нейтрализуется после термической обработки в течение 15 минут».
А листья ревеня содержат много щавелевой кислоты. Она в больших количествах способна навредить здоровью человека.