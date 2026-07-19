Ожоги, отравления, слепота. Какие растения опасны для садоводов

«Часть дачного участка заросла высокой травой с зеленоватыми цветами, похожими на зонтики. Что это за растения я разбираться не стал, выдергал руками, да и всё, — рассказывает пермяк Максим Прохоров. — А через какое-то время почувствовал боль: кожа покраснела и покрылась волдырями. Сначала я не мог понять, откуда они взялись, ведь борщевик под руку мне не попадался — его бы я узнал сразу. Стал искать информацию в интернете и выяснил, что столкнулся с другим опасным растением — диким пастернаком. В нём содержатся фуранокумарины. Попадая на кожу, они сильно повышают её чувствительность к ультрафиолету. Реакция приводит к ожогам».