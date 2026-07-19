Поражённый ВС РФ завод «Меридиан» имел стратегическое значение для Украины

Напомним, минувшей ночью Россия нанесла самый массированный удар баллистическими ракетами за всё время спецоперации. По данным местных пабликов, менее чем за час было выпущено около 40 ракет. В Бучанском районе зафиксированы пожары на складах и логистическом объекте, украинские источники утверждают, что повреждения получил склад американской компании. В городе поднимается дым, жителей просят не покидать укрытия.