Оранжевый уровень опасности из-за жары ввели в Волгоградской области

В Волгоградском ЦГМС уточнили, что до 21 июля в регионе не ожидается существенных осадков. В Волгограде ночью температура составит +16…+19 градусов, днем воздух прогреется до +28…+33. В некоторых районах области будет еще жарче — до +34 градусов.