Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оранжевый уровень опасности из-за жары ввели в Волгоградской области

В Волгоградской области объявили предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области снова ввели оранжевый уровень погодной опасности. Причина — сильная жара и чрезвычайная пожароопасность, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

После недолгого похолодания в регион вернулась жара. Высокие температуры ухудшили пожароопасную обстановку. Почти на всей территории области ввели оранжевый уровень опасности. Он будет действовать до 11:00 утра 21 июля.

В Волгоградском ЦГМС уточнили, что до 21 июля в регионе не ожидается существенных осадков. В Волгограде ночью температура составит +16…+19 градусов, днем воздух прогреется до +28…+33. В некоторых районах области будет еще жарче — до +34 градусов.