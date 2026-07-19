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Россиянам напомнили о перерасчете пенсий в августе: кого коснутся изменения

Машаров: в августе пенсии работающих пенсионеров пересчитают.

Источник: Комсомольская правда

Социальный фонд России (СФР) 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с учетом взносов за 2025 год. Об этом россиянам напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Социальный фонд России 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам», — резюмировал Машаров в разговоре с журналистами ТАСС.

Также он подробно рассказал, кого именно коснутся изменения в расчете пенсий. Он отметил, что перерасчет пенсий коснется тех, за кого работодатели отчисляли страховые взносы в 2025 году, независимо от статуса работы в 2026 году. При этом россиянам не надо собирать документы и подавать их на пересчет пенсий. Изменения пройдут автоматически, так как данные о стаже и взносах работодателей поступают в ведомство в составе обязательной отчетности.

Ранее KP.RU сообщил о прибавке к пенсии для некоторых россиян. Отмечается, что рост выплат заметен сразу на 17% уже с 1 августа. Увеличится накопительная часть пенсии.