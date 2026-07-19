Россиянам напомнили о перерасчете пенсий в августе: кого коснутся изменения

Также он подробно рассказал, кого именно коснутся изменения в расчете пенсий. Он отметил, что перерасчет пенсий коснется тех, за кого работодатели отчисляли страховые взносы в 2025 году, независимо от статуса работы в 2026 году. При этом россиянам не надо собирать документы и подавать их на пересчет пенсий. Изменения пройдут автоматически, так как данные о стаже и взносах работодателей поступают в ведомство в составе обязательной отчетности.