Россиянам напомнили о перерасчете пенсий в августе: кого коснутся изменения

Социальный фонд России (СФР) 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с учетом взносов за 2025 год. Об этом россиянам напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Социальный фонд России 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам», — резюмировал Машаров в разговоре с журналистами ТАСС.
Также он подробно рассказал, кого именно коснутся изменения в расчете пенсий. Он отметил, что перерасчет пенсий коснется тех, за кого работодатели отчисляли страховые взносы в 2025 году, независимо от статуса работы в 2026 году. При этом россиянам не надо собирать документы и подавать их на пересчет пенсий. Изменения пройдут автоматически, так как данные о стаже и взносах работодателей поступают в ведомство в составе обязательной отчетности.
Ранее KP.RU сообщил о прибавке к пенсии для некоторых россиян. Отмечается, что рост выплат заметен сразу на 17% уже с 1 августа. Увеличится накопительная часть пенсии.