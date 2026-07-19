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На трассе «Серов — Североуральск — Ивдель» восстановили движение

Движение восстановлено на 76-м км трассы «Серов — Североуральск — Ивдель».

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На затопленном участке трассы «Серов — Североуральск — Ивдель» восстановили движение. Об этом сообщили Госавтоинспекции Свердловской области.

Движение на 76-м километре региональной автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» открыто для всех видов транспортных средств, — рассказали в ведомстве.

На участке дороги организовано реверсивное движение по одной полосе.

Напомним, движение было ограничено из-за затопления проезжей части. Альтернативные пути отъезда отсутствовали. Дорожные службы выставили временные дорожные знаки и предупреждающие щиты.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять осторожность и заранее планировать свой маршрут.