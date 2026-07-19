В Верхнеландеховском районе Ивановской области обновят мост

Специалисты уже очистили русло реки от ила, смонтировали водопропускные трубы и приступили к засыпке инженерных сооружений песком. Далее им предстоит уложить новый асфальт над смонтированными трубами, восстановить откосы насыпи и укрепить береговую линию русла. Потом там установят новые барьерные ограждения и нанесут разметку со световозвращающими компонентами. Завершить работы планируется в этом году.