В Верхнеландеховском районе Ивановской области обновят мост

Ремонт моста через реку Тюлех на дороге Мыт — Верхний Ландех — Затеиха в Верхнеландеховском районе Ивановской области начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона.
Специалисты уже очистили русло реки от ила, смонтировали водопропускные трубы и приступили к засыпке инженерных сооружений песком. Далее им предстоит уложить новый асфальт над смонтированными трубами, восстановить откосы насыпи и укрепить береговую линию русла. Потом там установят новые барьерные ограждения и нанесут разметку со световозвращающими компонентами. Завершить работы планируется в этом году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.