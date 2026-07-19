На дороги Красноярска выйдет первый собранный на городском заводе троллейбус

Завтра, 20 июля, на дороги краевого центра выйдет первый троллейбус, собранный на заводе Красноярска. Как сообщил глава города Сергей Верещагин, это испытательный образец с автономным ходом. Новую технику определили на маршрут № 5: от Сибирского федерального университета до микрорайона Солнечный. Выбрали такой протяженный путь не случайно. Посмотрим, как поведет себя техника на дорогах, оценим ее возможности. «Начинка» троллейбуса стандартная, но узнать его можно будет по надписи — «Я собран в Красноярске», — отметил Сергей Верещагин. После оценки результатов тестового режима будет принято решение, учитывать ли при планировании расширения автопарка технику местного производства.