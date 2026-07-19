В поселке Мордово в Тамбовской области построят спортплощадку

«Спортивная площадка будет универсальной и позволит заниматься различными видами спорта с применением инновационных технологий. Сюда войдут беговая дорожка, универсальная площадка для баскетбола, футбола, волейбола и спортивная площадка для воркаута, то есть для системных тренировок. Правильная комбинация турников, брусьев, рукоходов, скамеек для пресса и элементов для растяжки обеспечит функциональность, безопасность и максимальную вовлеченность пользователей разных возрастов на долгие годы», — отметили в администрации округа.