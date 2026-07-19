В поселке Мордово в Тамбовской области построят спортплощадку

Спортивную площадку построят на Почтовом переулке в поселке Мордово в Тамбовской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Мордовского округа.
Территорию уже разметили. Также там убрали грунт и установили бордюры. Площадку сначала засыпали песком, затем щебнем. Кроме того, было утрамбовано и подготовлено пространство для укладки асфальта. Строительство завершат до 10 сентября.
«Спортивная площадка будет универсальной и позволит заниматься различными видами спорта с применением инновационных технологий. Сюда войдут беговая дорожка, универсальная площадка для баскетбола, футбола, волейбола и спортивная площадка для воркаута, то есть для системных тренировок. Правильная комбинация турников, брусьев, рукоходов, скамеек для пресса и элементов для растяжки обеспечит функциональность, безопасность и максимальную вовлеченность пользователей разных возрастов на долгие годы», — отметили в администрации округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.