Госдума рассмотрит проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью

«Создано правовое поле, благодаря которому МВД только в июне 2026 года удалось пресечь свыше 60 тысяч правонарушений в этой области; возбудить 2 тысячи уголовных дел; выдворить и депортировать за пределы Российской Федерации 14,6 тысячи мигрантов; вынести решения об ограничении въезда в нашу страну в отношении 29,3 тысячи иностранных граждан; выявить и привлечь к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное вовлечение в трудовую деятельность мигрантов», — добавил он.