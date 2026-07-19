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Буксир «Капитан Ушаков» подняли после года под водой

После выполнения работ судно отправят на завод-изготовитель в Ярославль.

Источник: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

В акватории Большой Невы завершился основной этап операции по подъему буксира «Капитан Ушаков», который почти год пролежал на дне реки у причала Балтийского завода. Специалисты выровняли судно, находившееся на боку, и постепенно возвращают его в нормальное положение. На завершающем этапе крен буксира составлял около 7 градусов. По оценкам специалистов, полностью поставить судно на ровный киль планировалось в течение суток.

После подъема на корпусе обнаружили последствия длительного нахождения под водой. На судне зафиксировали заиленный правый борт, поврежденные спасательные шлюпки, элементы навигационного оборудования и деформированные поручни.

Рабочие уже начали подниматься на палубу. Их задача заключается в демонтаже тяжелого оборудования, которое использовали корабелы во время достройки буксира.

Для проведения операции водолазы перекрыли сотни вентиляционных люков и отсеков. Затем специальные установки откачали из судна десятки тонн воды. В подъеме также участвовали 2 плавкрана и буксир толкач.

Северо-Западное управление Росприроднадзора ранее направило предприятию требование добровольно возместить ущерб, причиненный реке Нева. Сумма требований превышает 651 млн рублей. Если требование не будет выполнено в установленный срок, ведомство намерено обратиться в суд.

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