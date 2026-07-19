Буксир «Капитан Ушаков» подняли после года под водой

В акватории Большой Невы завершился основной этап операции по подъему буксира «Капитан Ушаков», который почти год пролежал на дне реки у причала Балтийского завода. Специалисты выровняли судно, находившееся на боку, и постепенно возвращают его в нормальное положение. На завершающем этапе крен буксира составлял около 7 градусов. По оценкам специалистов, полностью поставить судно на ровный киль планировалось в течение суток.