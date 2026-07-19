В Петергофе запустили аудиомаршрут к 200-летию парка Александрия

Маршрут начинается у Фермерского дворца. Во время аудиопрогулки посетители узнают о формировании личности будущего монарха, а также о событиях и исторических обстоятельствах, которые повлияли на появление архитектурных объектов в Александрии.
Аудиогид доступен бесплатно. В приложении пользователи могут найти текстовую версию маршрута, фотографии и карту с отмеченными точками. Все материалы можно заранее загрузить на телефон и использовать без подключения к интернету.
Новый маршрут стал первым в серии подобных прогулок, которые музей заповедник планирует создавать в будущем. Аналогичные аудиогиды будут появляться и в других парках Петергофа.
Кроме того, жители Петербурга и туристы могут воспользоваться маршрутами «Между небом и Невой», посвященными жизни и творчеству Александра Пушкина. Программа включает водную часть по рекам Фонтанке и Мойке, а также пешую экскурсию по саду и экспозициям Всероссийского музея имени А. С. Пушкина.