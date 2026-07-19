В Петергофе запустили аудиомаршрут к 200-летию парка Александрия

Кроме того, жители Петербурга и туристы могут воспользоваться маршрутами «Между небом и Невой», посвященными жизни и творчеству Александра Пушкина. Программа включает водную часть по рекам Фонтанке и Мойке, а также пешую экскурсию по саду и экспозициям Всероссийского музея имени А. С. Пушкина.