Три станции метро продлят работу в Минске в ночь на 20 июля из-за Месси и Ямаля

Минское метро сообщило, что продлевает работу трех станций метро в ночь с 19 на 20 июля из-за футбола. Минск будет смотреть, как в США сражаются команды Месси и Ямаля.
Уточняется, что после окончания трансляции, станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Первомайская» будут открыты для приема пассажиров 20 июля до 1.00 (обычное время работы метро — до 0.40).
Дело в том, что 19 июля в 22.00 начнется трансляция финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. В Минске футбол будут смотреть вне дома — на крупных стадионах (в частности, на «Динамо», близком, к названным станциям) и множестве других точек — десятки тысяч болельщиков. Трансляция закончится за полночь.
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