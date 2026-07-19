Три станции метро продлят работу в Минске в ночь на 20 июля из-за Месси и Ямаля

Дело в том, что 19 июля в 22.00 начнется трансляция финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. В Минске футбол будут смотреть вне дома — на крупных стадионах (в частности, на «Динамо», близком, к названным станциям) и множестве других точек — десятки тысяч болельщиков. Трансляция закончится за полночь.