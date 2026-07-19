Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три станции метро продлят работу в Минске в ночь на 20 июля из-за Месси и Ямаля

Минское метро продлит работу из-за поздней трансляции финала мундиаля.

Источник: Комсомольская правда

Минское метро сообщило, что продлевает работу трех станций метро в ночь с 19 на 20 июля из-за футбола. Минск будет смотреть, как в США сражаются команды Месси и Ямаля.

Уточняется, что после окончания трансляции, станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Первомайская» будут открыты для приема пассажиров 20 июля до 1.00 (обычное время работы метро — до 0.40).

Дело в том, что 19 июля в 22.00 начнется трансляция финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. В Минске футбол будут смотреть вне дома — на крупных стадионах (в частности, на «Динамо», близком, к названным станциям) и множестве других точек — десятки тысяч болельщиков. Трансляция закончится за полночь.

Прочитайте про драмы жизни и удары судьбы писателя из Могилева Рувима Фраермана — автора легендарной повести «Дикая собака Динго»: «Может быть, дети будут помнить и меня, и все, что я им расскажу».

Еще писали, что белорусский репродуктолог сказала, с кого нужно начинать обследование бесплодной пары — с мужчины или женщины.

Узнали, что Минобразования назвало топ специальностей в белорусских вузах с конкурсом более пяти человек на место.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше