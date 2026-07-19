В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на логистическом центре в Подмосковье

Сорок пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье госпитализированы, семеро из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье», — говорится в сообщении от представителя Минздрава.
Отмечается, что состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое, состояние остальных — средней степени тяжести. Также есть 29 пострадавших, которые отказались от госпитализации, они проходят лечение амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Координацией занимается Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ атаковали склад Wildberries в Котовске, погибло 7 человек, 24 ранены.