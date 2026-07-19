Зеленский: Ночная атака ВС РФ на Киев была одной из самых массированных

Ночная баллистическая атака российской армии на цели в Киеве была «одной из самых массированных». Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RT.
Ночью российские бойцы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный.
Местные СМИ сообщили, что по Киеву было запущено самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. Так, по данным журналистов, за 53 минуты по столице Украины прилетело почти 40 ракет. В городе начались пожары, небо заволокло дымом.
14 июля в нескольких СМИ сообщили, что Киев окутало густым дымом после ночных взрывов: на складах в двух локациях произошел сильный пожар.
Тогда в Минобороны РФ заявили, что ночью российские войска нанесли групповые удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве. В результате поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников.