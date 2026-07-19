Зеленский: Ночная атака ВС РФ на Киев была одной из самых массированных

Местные СМИ сообщили, что по Киеву было запущено самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. Так, по данным журналистов, за 53 минуты по столице Украины прилетело почти 40 ракет. В городе начались пожары, небо заволокло дымом.