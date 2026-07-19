Ребенок застрял языком в машинке для стрижки ногтей в Новосибирске

В МАСС отметили, что похожий случай произошел накануне. Спасатели призвали родителей хранить электрические и механические триммеры в недоступных для детей местах и не оставлять приборы без присмотра — для маленьких детей бытовые устройства нередко становятся предметом игры и могут привести к опасным последствиям.