Ребенок застрял языком в машинке для стрижки ногтей в Новосибирске

В Новосибирске спасатели помогли ребенку, застрявшему языком в электрической машинке для стрижки ногтей.
Все случилось вечером 17 июля. Двухлетний мальчик засунул кончик языка в прибор, и кожа оказалась зажата между металлическими лезвиями. Спасатели аккуратно освободили язык ребенка и передали малыша бригаде скорой помощи, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу МАСС. После этого его доставили в больницу для обследования.
В МАСС отметили, что похожий случай произошел накануне. Спасатели призвали родителей хранить электрические и механические триммеры в недоступных для детей местах и не оставлять приборы без присмотра — для маленьких детей бытовые устройства нередко становятся предметом игры и могут привести к опасным последствиям.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.