Не исключены небольшие дожди: погода в Калининградской области 19 июля

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье возможны небольшие дожди. «Утром потеплеет до +19…+21°С к полудню, переменная облачность/облачно с прояснениями, ближе к полудню на юго-востоке области не исключены небольшие дожди. Днем в Калининграде и области до +20…+23°С, у побережья до +19…+21°С, до обеда (~13−15ч) — облачно с прояснениями/переменная облачность, после обеда — малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков (местами не исключены небольшие кратковременные дожди). Вечером после заката +16…+18°С, переменная облачность/облачно с прояснениями, поздним вечером (после 20−21ч) вероятны дожди в южной и западной части области», — сообщают синоптики.