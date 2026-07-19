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В Красноярске волонтеры за полчаса нашли пропавшую 9-летнюю девочку

Специалисты в считанные минуты организовали экипажи и выехали на поиски в темноте.

В Красноярске волонтеры оперативно разыскали и вернули домой пропавшего ребенка. Об этом рассказали в отряде «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной».

Поздним вечером добровольцы вернулись с фестиваля «ПолинаФест» в Дивногорске и почти сразу получили сообщение о пропаже девятилетней девочки. Специалисты в считанные минуты организовали экипажи и выехали на поиски в темноте. Спустя всего полчаса ребенка удалось найти, после чего школьницу передали родителям.

Кроме того, волонтеры поделились подробностями другой спасательной операции, которая проходила в Канске. Там 8 июля ушла из дома и не вернулась пожилая женщина. Добровольцы из Иланского вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и местными жителями прочесывали местность, разделенную на квадраты: болота, заброшенные здания и бурелом. Пенсионерку обнаружили живой только на четвертый день — она лежала в густой высокой траве.

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