В Красноярске волонтеры за полчаса нашли пропавшую 9-летнюю девочку

Кроме того, волонтеры поделились подробностями другой спасательной операции, которая проходила в Канске. Там 8 июля ушла из дома и не вернулась пожилая женщина. Добровольцы из Иланского вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и местными жителями прочесывали местность, разделенную на квадраты: болота, заброшенные здания и бурелом. Пенсионерку обнаружили живой только на четвертый день — она лежала в густой высокой траве.