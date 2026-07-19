В Хабаровском крае на реке Урми ожидается подъём воды до 850 сантиметров

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по информации гидрологов, 20−22 июля уровень воды у села Кукан может достигнуть отметок 820−850 сантиметров. Уровень неблагоприятного явления составляет 850 сантиметров, опасного — 950 сантиметров. Имеется вероятность подтопления пониженных участков местности, кратковременного подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, размыва и подтопления межпоселковых и внутрипоселковых дорог, разрушения мостов через малые реки. Спасатели просят жителей очистить от мусора водосбросные канавы, поднять ценные вещи и технику на возвышенность или вторые этажи, заготовить мостки и доски для обустройства проходов, освободить подвалы, вывести животных из подтапливаемых помещений, создать уплотнения в притворах дверей и окон, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах. Туристам и рыбакам рекомендуют отказаться от выхода на акваторию до улучшения обстановки.