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В Хабаровском крае на реке Урми ожидается подъём воды до 850 сантиметров

В зоне риска — село Кукан, возможны подтопления дворов, размыв дорог и мостов, жителей просят подготовиться.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае гидрологи предупредили о возможном подъёме уровня воды на реке Урми. В зоне риска находится село Кукан. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по информации гидрологов, 20−22 июля уровень воды у села Кукан может достигнуть отметок 820−850 сантиметров. Уровень неблагоприятного явления составляет 850 сантиметров, опасного — 950 сантиметров. Имеется вероятность подтопления пониженных участков местности, кратковременного подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, размыва и подтопления межпоселковых и внутрипоселковых дорог, разрушения мостов через малые реки. Спасатели просят жителей очистить от мусора водосбросные канавы, поднять ценные вещи и технику на возвышенность или вторые этажи, заготовить мостки и доски для обустройства проходов, освободить подвалы, вывести животных из подтапливаемых помещений, создать уплотнения в притворах дверей и окон, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах. Туристам и рыбакам рекомендуют отказаться от выхода на акваторию до улучшения обстановки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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