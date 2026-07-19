Бесплатную юридическую помощь окажут пенсионерам в Нижнем Новгороде

Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, пройдет в Нижнем Новгороде 30 июля. Мероприятие начнется в 10:00 с участием уполномоченных лиц исполнительных органов и учреждений Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении документационного обеспечения Нижегородской области.
Для участия в мероприятии нижегородцам необходимо записаться заранее. Предварительная запись уже открыта и осуществляется при личном обращении в Приемную граждан по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 22. Также подать заявку можно по телефонам: 8 (831) 419−75−83 и 8 (800) 302−07−70.
Звонки и личные обращения принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 17:00. Организаторы обращают внимание, что запись на бесплатную консультацию строго прекращается за три рабочих дня до даты её проведения.
Ранее сообщалось, что в 1,5 раза увеличилось число банкротств юрлиц в Нижегородской области.