Бесплатную юридическую помощь окажут пенсионерам в Нижнем Новгороде

Звонки и личные обращения принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 17:00. Организаторы обращают внимание, что запись на бесплатную консультацию строго прекращается за три рабочих дня до даты её проведения.